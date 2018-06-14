聯準會無視全球風險：鮑威爾隻字不提新興市場 亦不擔心貿易戰

鮑威爾果然沒有心軟。6 月的聯準會，完全沒有把新興市場放在心上。

在聯準會決議對大類資產價格的影響被抹去後，放眼外匯市場，只有新興市場貨幣對美元有明顯下跌。

其中，美元 / 印度盧比上漲 0.45%，美元 / 墨西哥比索上漲 0.13%，美元 / 土耳其里拉上漲 0.11%，美元 / 南非蘭特上漲 0.04%。

從聯準會決議本身來看，新興市場受到的打擊非常容易理解。升息、縮表的步伐非但沒有因為新興市場的血流成河而猶豫，反而緊縮的決心更加堅定，從會議聲明到鮑威爾的發布會都在散發出強勢鷹派的氣息。

6 月聲明僅僅輕巧地將經濟前景面臨的風險描述為「大致均衡」，相比上期聲明甚至都沒有作出調整；在會後的發布會中，鮑威爾也將絕大部分內容用於置評經濟現況，並未提及新興市場國家近期出現的風險。不僅是新興市場，貿易關稅和歐洲政治風波在發布會中也鮮有出現。

那個顧慮中國「811 匯改」而拒絕在 2015 年 9 月升息的聯準會，似乎只是葉倫時期對全球市場的特別饋贈；今天的共和黨人鮑威爾，在貨幣政策中也體現出「美國優先」。

Allianz 首席經濟學家 El-Erian 稱，目測聯準會官員對過去的政策行動，以及未來的政策趨勢，正倍感自如。

聯準會決議後，處在交易時段的新興市場股市也出現了下跌。墨西哥股指 S&P/BMV IPC 抹去一半此前的漲幅，智利 IPSA 指數在聯準會決議後重回下跌，最終收跌 0.18%。

周四，新興市場還要接受來自歐洲央行的挑戰。如果歐洲央行也出現關於逐漸撤出購債計劃的實質進展，後金融危機時期湧入新興市場的廉價貨幣，將徹底不復存在。

不過，渣打銀行宏觀策略師 Ilya Gofshteyn 也提到，在聯準會升息問題上，新興市場似乎已經有些神經衰弱。

「明顯地，任何暗示利率會加快上升的線索都會傷及新興市場資產的表現。我認為在這個時候，新興市場的故事有一些疲憊了，所以你在新興市場的匯市看到了一些反應，但迄今為止這些反應並沒有過於激烈。」