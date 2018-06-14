騰訊(00700-HK)ADR收報413.9元 匯控(00005-HK)

美加息後美股跌，港股ADR指數收報30722點，跌3點。匯豐控股(00005-HK)ADR收報77.38元，較港收市升0.73元；騰訊控股(00700-HK)ADR收報413.92元，較港收市跌1.28元；港交所(00388-HK)收報258.76元，較港收市升1.16元。
內銀股走軟內險穩，建設銀行(00939-HK)ADR收報7.93元，較港收市跌0.03元；工商銀行(01398-HK)ADR收報6.39元，較港收市跌0.05元。中人壽(02628-HK)ADR收報22.43元，較港收市升0.08元。
國際油價上升，中海油(00883-HK)ADR收報13.34元，較港收市跌0.04元；中石油(00857-HK)ADR收報6.21元，較港收市跌0.06元；中石化(00386-HK)ADR收報7.42元，較港收市跌0.02元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報71.21元，較港收市升0.36元；聯通(00762-HK)ADR收報10.21元，較港收市升0.03元；中電信(00728-HK)ADR收報3.66元，無升跌。
更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)