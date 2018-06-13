美國制裁+經濟蕭條 IEA：伊朗、委內瑞拉2019原油產量恐減近3成

根據《彭博社》報導，國際能源署 (IEA) 今 (13) 日發布月報，內容顯示，受美國制裁、經濟動盪等因素影響，預估 2019 年，伊朗、委內瑞拉兩國原油產量，恐減少近 30%。

IEA 估計，受美國經濟制裁影響，2019 年，伊朗原油產量，平均每日將減少 90 萬桶，約 23%；至於經濟蕭條的委內瑞拉，當前原油產量，已降至數十年來最低水平，明年平均日產量，恐減少 55 萬桶，約 40%。

IEA 月報稱，2019 年全球原油需求增幅，為每日 140 萬桶，與 2018 年持平；強勁的經濟成長、石化業發展，將為原油需求帶來支撐。

不過 IEA 也指出，油價上漲、經濟信心減弱、貿易保護主義，以及美元進一步走強等風險，可能導致市場需求放緩，降低油價飆漲機率，「近期油價飆漲的情形，很快就會趨緩。」

IEA 預估，今年非石油輸出國組織 (non-OPEC) 產油國的供給增幅，為每日 200 萬桶，2019 年為 170 萬桶；其中大部分的供給，來自美國。

OPEC 將於 6 月 22 至 23 日舉行會議，討論供給政策。

OPEC 日前表示，雖然供過於求的情形已有改善，但 2018 下半年的國際油市前景，仍充滿不確定性。

台北時間週三晚間 6 點 27 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.11%，至每桶 75.80 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.11%，至每桶 66.29 美元。