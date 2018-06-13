【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

台股今日早盤小幅開高，隨即在被動元件、矽晶圓等原本強勢類股拉回下走低並翻黑，不過台積電中 場過後漲幅擴大超過 1%，同時大立光也一路震盪走高，帶領台股反彈上漲，收盤加權指數上漲 0.26%；籌碼方面，外資期現貨合計賣超 13.69 億元，三大法人期現貨部位合計賣超 29.81 億元。

《國際金融市場焦點分析》

川金會達成協議同意朝鮮半島全面無核化，使得市場對於地緣衝突擔憂緩解，日圓期貨昨日下跌 0.29%，而目前聯準會 FOMC 利率決策會議在即，加上市場觀望週四歐洲央行利率決策會議是否討論退出 QE 政策時程，使得市場觀望氣氛較為濃厚，昨日收盤金融期貨走勢整體呈現震盪，小道瓊期貨收跌 0.13%、小 NASDAQ100 指數期貨收漲 0.41%，美 10 年公債期貨收跌 0.07%。

《國際商品市場焦點分析》

昨日 OPEC 發佈月報顯示，OPEC 整體 5 月每日產量增加 3.5 萬桶至 3187 萬桶，而其中沙烏地阿拉伯每日 85500 桶，導致昨日布侖特原油期貨下跌 0.76%；美國農業部月報將 2018/19 年度俄羅斯小麥產量預估下調 350 萬噸至 6,850 萬噸，主要由於天氣乾旱的影響，加上美國小麥出口量預估也因此較前月上調 70 萬噸至 2,586 萬噸，推升昨日小麥期貨上漲 3.89%。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證

