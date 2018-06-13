大選前的「驚喜」 土耳其里拉又崩了

受總統大選帶來的不確定性影響，土耳其貨幣在聯準會宣布升息前遭受新一輪拋售衝擊。

今日，土耳其里拉兌美元大跌 1.81%，報 4.6799，創本月以來新低。今年一月至今，里拉兌美元匯率已下跌了約五分之一。

受制於高達兩位數的通貨膨脹和龐大的財政赤字，土耳其里拉飽受壓力。隨著聯準會減稅縮表，新興市場國家進一步蒙受了打擊。雖然在過去三周里，土耳其央行採取激進措施試圖緊縮貨幣，仍然阻止不了里拉下跌的頹勢。

《金融時報》報導，荷蘭合作銀行新興市場外匯策略師 Piotr Matys 對外表示：

由於美國公債殖利率飆升，美元大幅走強，對於多數新興市場國家而言，今年第二季很殘酷。阿根廷比索目前跌幅最大，其次是土耳其里拉和墨西哥比索；巴西雷亞爾和南非蘭特在過去幾周也遭受了嚴重損失。

為緩解美元走強，通膨高企，土耳其央行上周再次宣布升息。華爾街見聞提及，上周四土耳其央行宣布將一周庫藏股利率從 16.5% 上調至 17.75%，同時將隔夜貸款利率上調至 19.25%。

更早一些時候，土耳其總統埃爾多安及副總理 Mehmet Simsek 都曾對外承諾，會控制經濟走勢，遏制里拉下跌。然而，從目前來看，效果微乎其微。

土耳其將於 6 月 24 日舉行大選，動盪的土耳其里拉也與該國政治風險有關。市場普遍認為，土耳其總統埃爾多安的權力將得到鞏固和擴大。評級機構惠譽警告稱，如果土耳其央行在 6 月大選後獨立性減弱，土耳其的主權信用狀況可能面臨壓力。

埃爾多安是低利率政策的支持者，他一直以來特立獨行地堅持是高利率導致了高通膨，很多投資者表達了對埃爾多安不同尋常經濟觀點的擔憂。據路透，這位自詡「利率之敵」的總統曾向土耳其央行施壓，在大選前削減借貸成本，以刺激信貸增長和基建。