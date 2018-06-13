中資銀行領跌港股 中興通訊(00763-HK)復牌瀉42%

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聯儲局公布議息結果前，中港股市尾市齊齊跌幅擴大。恒生指數低開112點，跌穿31000點，午後在中資金融股拖累下跌幅擴大，恒生指數收報30725.15點，跌377.91點，跌1.22%；恒生中國企業指數12035.63點，跌170.94點，跌1.4%。 恒指今日跌穿10天、20天與100天支持線，下試50天線(約30622點)水平。今日成交844億元，成交縮減顯示投資氣氛趨向審慎。 聯儲局即將公布議息會議結果，外電報道，聯儲局主席鮑威爾正考慮每次議息後，都召開記者會，向市場講解局方的貨幣政策，市場亦關注當局對經濟前景及通脹預期的看法。另外，要留意歐洲央行將在周四公布有關退出購買債券計劃的時間規劃，亦是市場焦點。1個月港元拆息升至1.577厘，連升12個交易日，再創近10年高位，反應資金續趨緊。 港股今日焦點中的焦點，自然是中興通訊(00763-HK)復牌後H股挫41.56%，收報14.96元，A股跌停，中興通訊為成交第二大成交港股。瑞聲科技(02018-HK)跌4.1%，收報121.6元，表現最差藍籌； 舜宇光學(02382)跌2.5%。第一大成交的騰訊(00700-HK)，有50.92億元交易，收報415.2元。中信證券預期， 中興事件後，預期內地將加強扶持晶片業，中芯國際(00981-HK)升4.6%、華虹半導體(01347-HK)升10%。 長和系收購澳洲天然氣管道商APA集團，消息在大跌市中對該系股份產生不了任何作用，長和(00001-HK)跌2.23%、長實集團(01113-HK)跌0.924%、長江基建(01038-HK)跌0.252%及電能實業(00006-HK)則升0.26%。 中國5月社會融資增量減半，中資金融股受壓，建行(00939-HK)跌1.24%、工行(01398-HK)跌1.67%、中行(03988-HK)跌1.43%。