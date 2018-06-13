〈2018世足賽〉準備下注了嗎？專家建議：最好別押寶自己的愛隊

2018 年世足賽明 (14 日) 晚開踢，球迷已經準備下注了嗎？行為科學家認為，如果真要下注，最該避免的，是去下注自己最愛的球隊。

4 年一度的世界杯，對博彩市場來說，是一個最繁忙的時刻。在 2014 年世界杯期間，分析家估計英國賭徒下注的金額就超過了 10 億英鎊 (16 億美元)，是英國歷史上投注金額最高的事件。

球迷看愛隊可能不夠理性

《行為科學家》雜誌提出的下注準則，更為關注那些球隊「不要下注」，更重於去下注那些球隊。其中最該避免的，就是下注自己的最愛，這可能讓你賠了夫人又折兵。

原因在於，喜愛一支球隊可能會嚴重影響一個人的判斷力，球迷可能過於樂觀，不是根據球隊的優缺點，來判斷球隊。此外，還有研究發現，莊家慣於利用這種心理，讓球迷押注在一支賠率不合理的球隊。

〈行為科學家博彩指南〉作者、Warwick 大學博士後研究 Philip Newall 表示，去押注對手是個合理的行為，這是一種避險，至少你可以避免遭到雙重打擊－愛隊輸球自己還輸了錢。

另外，研究人員也發現，有些下注選項，讓投注者可以在比賽期間收回一部分錢，以保持收益或減少可能的損失。但這些功能，實際上可能會促使人們繼續下注，最終輸掉更多。

巴西、德國廣被看好

投資機構慣用各式的模型，來預測可能的勝隊。瑞銀 (UBS) 發布的報告認為，德國衛冕的機率最高，達 24%。其次最熱門的奪冠隊伍，為巴西的 19.8% 及西班牙的 16.1%，英格蘭第 4，機率為 8.5%。最可能的黑馬，包括法國、比利時及阿根廷。

高盛則透過 AI，分析各隊的戰術及優缺點，並進行 100 萬次以上的模擬，認為巴西最有可能奪冠，機率為 18.5%，其後是法國的 11.3% 及德國的 10.7%。

德國 Dortmund 科技大學同樣利用 AI 模型模擬戰局，最終以西班牙奪冠的機率最高，達 17.8%。不過，當德國一旦打進 8 強 (機率 58%)，那麼日耳曼大軍會有最高的機率封王。

博彩公司賽前所開出的賭盤來看，各公司賠率差異不大。以英國博彩公司威廉希爾為例，以巴西 1 賠 5 最被看好，其次為德國 1 賠 5.5 及法國的 1 賠 6.5，巴拿馬及沙烏地阿拉伯最被看衰，賠率 1 賠 1001。