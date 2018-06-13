一個產品需要多長時間 才能積累到5000萬用戶？

一種創新產品的發明，如果能被更廣大的用戶群體所用，就會產生網路效應，讓更多人受益。

財經圖表網站 Visual Capitalist 就針對近現代以來的重要發明做了一個盤點，看各種發明的用戶數量到達 5000 萬人，分別需要多長時間。

航空業 68 年累積的客戶，這個遊戲 19 天就做到了

經過梳理和統計發現，曾經帶來交通和通訊革命的飛機、汽車和電話分別花了 68、62 和 50 年才打到 5000 萬人的用戶群體。就連現在看似是剛需的電力，也用了 46 年才普及到 5000 萬人的用戶群中去。

圖片來源：Visual Capitalist

而一些當代方便大家日常生活的重要發明，如信用卡、電視機和 ATM 取款機等，普及時間則相對縮短，分別花了 28、22 和 18 年。

堪稱當代最重要的兩樣硬體發明，至今仍在我們生活中扮演不可替代作用的電腦和手機，當年則用了 14 年和 12 年，使自己的用戶群體達到 5000 萬量級。

在用戶積累方面，最重要的變化來自英特網（Internet）的發明。雖然英特網問世之後，也經過了 7 年時間才累積到 5000 萬人的用戶。

不過一旦網路基礎設施在全球都構建完成，基於網路的眾多創新軟體和平台的用戶增長，將呈現出指數級的速度。

正如圖表後面畫出的全球最大社交平台 Facebook、微信和增強現實遊戲「Pokemon Go」，它們用戶累積到 5000 萬就分別只花了 3 年、1 年和 19 天。

「字節」擊敗「原子」

早年的偉大發明，如飛機、汽車為人類的出行帶來了革命式的發展，但這類需要原材料產品只能以生產實物的方式傳播：首先需要巨大的資本投入，隨後開建工廠、生產線，僱傭勞動力進行生產，還有冗長的市場推廣、銷售、售後服務等商業鏈條。

即便產品再有革命性和不可或缺性，這種依靠原子構成且必須遵循物理守恆定律的產品，也需要花數十年才能被廣泛應用。

而在網路時代，偉大的發明常常不需要通過實物生產就能出現。有時只需要生成一段代碼，以接近於零的邊際成本進行無限複製，它就能像病毒一樣蔓延傳播開來，通過「網路效應」，實現成倍的指數式傳播。

圖片來源：Visual Capitalist

梅特卡夫定律（Metcalfe Law）指出，網路效應與系統連接用戶數的平方 (n2) 成正比。數字領域的新產品或服務可以利用這種網路效應，以前所未有的速度獲得用戶。

這就是社交媒體、應用程序和網路公司能夠如此迅速發展起來的原因。