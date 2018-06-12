通膨向目標進發 歐洲央行或於年底前退出QE

歐洲央行將於 6 月 14 日本周四公布最新利率決議。市場預計利率將維持不變，但歐洲央行將在會議上討論關於逐漸撤出購債、結束量化寬鬆。因此，投資者對此次歐洲央行決議的關注程度不遜於將於同日召開的聯準會議息會議。

路透社一項調查顯示，受訪的絕大多數經濟學家都預計，無論具體細節是在 6 月還是 7 月會議公布，歐洲央行的購債計劃都將在今年年底前結束。此外，有經濟學家還預計，第第四季歐洲央行的刺激就會有所放緩，並且明年 6 月可能將首次升息。

CNBC 援引 Pictet Wealth Management 資深經濟學家 Frederik Ducrozet 稱：

相比無條件地設定結束 QE 的日期，歐洲央行更有可能宣布保持縮減購債的靈活性。歐洲央行可能會說，除非毫無根據地收緊金融環境，否則不會進一步大幅擴大資產購買規模。歐洲央行可能將在 7 月份就具體如何縮減 QE 做出決定。

不過，對於何時宣布結束 QE，美銀美林表示，預計歐洲央行將於本周的 6 月會議，而不是等到 7 月會議，就宣布 12 月份開始縮減 QE。同時，對於歐洲央行的基準利率問題，美銀美林預計，該央行將在 2019 年 9 月份開始上調存款利率，屆時可能會升息至 - 0.2%。

CNBC 分析稱，隨著歐洲央行暗示結束 QE，加之義大利政局正在平靜下來，市場擔憂情緒得到緩解，歐元有望獲得一定支撐。

上周，歐洲央行首席經濟學家 Praet 發表削減刺激措施的鷹派言論，獲得一眾歐洲央行高管的支持。市場對歐洲央行在今年年底停止其資產購買計劃的預期升溫，這一度推動歐元大漲。

通膨的回升是 Praet 此番鷹派言論的支點。Praet 表示，通膨朝向目標水平回升的趨勢已經得到改善，通膨預期也越來越符合低於但接近 2% 的目標。

上月，歐盟統計局公布數據顯示，整體通膨強於預期。歐元區 5 月調和 CPI 年增率增長 1.9%，高於預期和前值，創下自去年四月來最高通膨水平。不過，推動 5 月通膨急速上升的關鍵因素是能源價格的大幅上漲。剔除波動性較大能源和食品價格的歐元區 5 月核心調和 CPI 年增率上漲 1.1%。

談及歐央行的基準利率問題，普雷特表示，預期利率在較長一段時間仍將維持在當前水準，超過資產凈買入的持續時間。