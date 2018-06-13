想限制川普開徵關稅的權力？美國參議院不同意

參議院共和黨議員們周二阻止了一項立法表決。這項修訂法案旨在賦予國會否決總統推出一些關稅政策的權力。

換句話說，美國國會將無權阻止總統在某些特定領域推出關稅新政。

對此，美國參議員 Bob Corker 指責他的共和黨同僚們不敢投票反對總統川普。「如果我們對 Corker 修正案投了贊成票，總統可能會感到寢食難安。所以，我們將盡一切努力來阻止。」他將在今年年底退休。

在川普打着國家安全的名義宣布開徵鋼鋁關稅，並考慮對進口汽車徵稅之後，Bob Corker 和其他一些民主黨及共和黨議員上周提出修訂法案，以限制總統的某些關稅權力。

根據《1962 貿易擴展法》第 232 條的規定，如果威脅到國家安全， 總統有權在未經國會同意的情況下限制貿易，徵收關稅。

而川普的最新關稅舉措讓一些強烈支持自由貿易原則的立法者感到擔憂，他們警告，川普可能引發一場貿易戰，這會破壞經濟穩定，最終傷害美國工人。

為此，Bob Corker 及其同僚們提出，需要修改上述規定，賦予國會否決權，以削弱這項總統權力。它的支持者們原本希望本周參議院能投票能通過這項法案。

但參議院多數黨領袖 Mitch McConnell 和其他一些議員則對修改法案始終興趣不大，稱它為「做無用功」。理由很簡單：川普永遠不會簽署這項法案。

路透社稱，負責管理國防法案辯論的參議院共和黨議員 James Inhofe 反對修改法案，認為它不適合進入立法，因而阻止了有關賦予國會否決權的投票。

彭博社稱，來自奧克拉荷馬州的議員 James Inhofe 稱，他之所以反對修訂法案，是因為它會冒着占用國防部資金的風險。

華盛頓郵報評論稱，上述反對的結果表明，儘管共和黨長期以來都支持自由貿易，而且他們對川普推出的很多貿易保護主義政策很不滿，但川普仍將繼續行動自由，推翻幾十年來美國建立起來的貿易政策。