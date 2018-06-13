凌華攻IIoT 建立Data River物聯網平台 今年衝46個DXS微型技術專案

凌華 (6166) 佈局工業物聯網 (IIoT) 商機，致力於成為平台提供者。董事長劉鈞指出，凌華以即時資料溝通的核心技術，建立起 Data River 物聯網平台，並發展微型技術服務方案 (digital experiment as a service,DXS)，協助客戶導入 IoT 應用，目前 DXS 方案已有 26 個案子，今年目標衝 46 個，包括美國、中國、歐洲都有斬獲。劉鈞指出，去年法、荷、台研究團隊與國外主要大學以及研究機構合作，共同爭取多項先進技術的研發專案，其成果將可充分應用在無人搬運車、人工智慧檢測、智慧工廠等 5G 應用場域。此外，隨著 DDS(Data Distribution Service) 已成為全球機器人開發環境 ROS2(Robotic OS ver.2)的底層架構，荷蘭研發團隊 (DDS 發明者之一) 透過國際主要開源軟體基金會 Eclipse 將 Vortex DDS 申請開放為開源軟體，積極推廣 DDS 至各項應用範疇。



而今年的主要策略則為持續建立更具競爭優勢的工業級嵌入式運算平台，並以即時資料溝通的核心技術，建立 Data River 物聯網平台，同時以微型技術服務方案 DXS 協助客戶突破物聯網建置的不確定性，建立評估機制，提升營運績效。他表示，DXS 方案的主要目的是協助客戶降低導入 IoT 過程中的不確定因子，透過這些小專案的試驗，營造未來大案子的機會，今年對於 DXS 的目標為 46 個，目前已有 26 個專案在走，以美、中為主要市場，但歐洲市場凌華也相當重視，希望今年衝 7-10 個案子，目前則已有 5 個案子在走。



劉鈞表示，隨著 5G 時代即將來臨，凌華開發 5G 環境下的工廠自動化解決方案，透過這些解決方案演示，逐漸引起客戶的興趣。他說，很多工廠現在都已經發現不往自動化這一塊走，未來就等著被淘汰，因此升級設備的意願大幅提升，也令凌華的機會大增。而透過解決方案的展示，到收費承接試驗性質的小型專案 (DXS)，將對未來大專案的承接有利。





