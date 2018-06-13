透過4檔ETF 在台灣也可投資FII

鴻海旗下富士康工業富聯 (FII) 已在 A 股掛牌，受近期獨角獸概念追捧下，連日大漲，今 (13) 日雖然未再拉第四根漲停，但是仍吸引投資人目光，由於，FII 將納入中國 A50 指數，並將在 6 月 15 日收盤後正式生效，屆時在台灣透過 4 檔投資追蹤中國 A50 指數的 ETF 就可以參與 FII 投資。

富時指數公司本週公告的中國 A50 指數成分股每季度調整，就已將 FII 納入，其他還包括：海天味業 (603288.SH)、洛陽鉬業 ( 603993.SH ) 等兩檔 A 股，另一方面則剔除海通證券 ( 600837.SH )、廣汽集團 ( 601238.SH ) 和中國鐵建 (601186.SH) 等三檔個股，使得 A50 成分股中的科技及大消費概念股進一步提高。

鴻海 FII 在 IPO 時獲得 711 倍超額認購，中籤率僅 0.34%，台灣投資人卻一直沒有參與管道，然而隨著 FII 將於 6 月 15 日盤後正式納入中國 A50 指數，等於屆時在台灣透過投資追蹤中國 A50 指數的 ETF 也可以參與，包括：中國 A50 ETF(00636)、中國 A50 正 2 ETF(00655L)、元大 MSCI A 股 (00739)、富邦上証 180 ETF(006205) 等，透過這 4 檔 ETF 就可望在台灣參與到 FII 的投資。