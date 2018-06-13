〈撼訊股東會〉挖礦需求驟減 Q2努力降庫存 目標不虧損

挖礦需求驟減，撼訊 (6150-TW) 總經理陳劍威指出， 4 月保守認列存貨跌價損失，導致每股虧損 0.05 元，力拚第 2 季內回補，5、6 月則將努力降低庫存努力出貨，目標不出現虧損。法人預估，今年全年營收及獲利都有機會較去年好。

撼訊今年第 1 季每股純益 10.29 元，超越去年表現，法人預估，今年第 2 季出貨狀況良好，不致出現虧損，今年全年營收、獲利表現，都有望較去年佳。

陳劍威認為，顯卡市場除挖礦需求外，在區塊鏈的應用上也大有可為，需求不會完全消失，今年業績會努力比去年好；5 月營收成長，主要是降低庫存，6 月將持續努力出貨，毛利已預見將走跌，但是至少可維持一定庫存水位。

陳劍威指出，挖礦產業變化大，加上今年原料成本墊高，撼訊不願殺低出貨，供需尚未找到平衡點，市場呈現停滯。

外界關注挖礦需求降低，導致撼訊 4 月每股虧損 0.05 元，陳劍威指出，4 月虧損主要是公司以保守方式認列存貨跌價損失，第 2 季內就會回補。他強調，雖然毛利降低、市場停滯，但是不會賠本出貨，造成公司虧損。

撼訊 2017 年稅後純益 2.53 億元，每股純益 8.36 元；今年 5 月自結營收 5.59 億元，年增 107.63%；累計前 5 月營收為 38.31 億元，年增 280.57%，為歷年同期新高。

撼訊今 (13) 日召開股東會，通過配發每股現金股利 5 元及股票股利 1 元。