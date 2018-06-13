【異動股】中興通訊(00763-HK)與BIS達成和解 盤前跌37.5%

中興通訊(00763-HK)現報16元，跌9.6元，跌幅為37.5%，股價創52周新低。暫時無成交。

中興通訊6月12日晚間公告稱，公司已與BIS達成《替代的和解協議》以替代中興通訊於2017年3月與BIS達成的《和解協議》。BIS已於2018年6月8日(美國時間)通過《關於中興通訊的替代命令》批準協議立即生效。公司股份自6月13日上午9點起復牌，與公司有關的所有結構性産品亦將同時恢復買賣。

根據協議，中興通訊將支付合計14億美元民事罰款，包括在BIS簽發2018年6月8日命令後60日内一次性支付10億美元，以及在BIS簽發2018年6月8日命令後90日内支付至由中興通訊選擇、經BIS批準的美國銀行託管賬戶併在監察期内暫緩的額外的4億美元罰款(監察期内若中興通訊遵守協議約定的監察條件和2018年6月8日命令，監察期屆滿後4億美元罰款將被豁免支付)。

公司稱，公司將在BIS終止2018年4月15日拒絕令後盡快恢復受2018年4月15日拒絕令影響的經營活動。公司將全面評估2018年4月15日拒絕令和協議對2018年第一季度報告的影響，重新編製及披露2018年第一季度報告。

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