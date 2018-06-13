今年歐洲最大IPO 荷蘭金融支付公司Adyen飆漲78%

荷蘭金融科技公司 Adyen 週三 (13 日) 在阿姆斯特丹交易所首次掛牌上市，股價飆升 78%，一度高達 81% 之多，是歐洲今年最大宗科技公司 IPO。

Adyen 股價走勢圖 圖片來源：Investing.com

Adyen 週二 (12 日) 將股價定價為 240 歐元 (281.6 美元)，已在該公司先前招股說明書價格範圍的上限，這讓該公司市值或估值達 71 億歐元 (83 億美元)。

但該公司股票開盤就是每股 400 歐元，比定價上漲了 66%，交易時間一度漲至 每股 503.9 歐元高點。

該公司沒有發行新股，而是包括 General Atlantic 和 Index Ventures 在內的股東出售股票 (相當於 13.4% 流通股) 給機構投資者，但 Adyen 將不會收到任何 IPO 收益。

Kempen＆Co. NV 分析師 Anil Akbar 給予該公司股票「買進」評級，並稱該公司展現出產業領導性的成長率以及中期的獲利指標，也認為該公司 IPO 的時機很棒。

Adyen 客戶群（來源：官網）

Adyen 專司支付服務，客戶群包括 Uber、Netflix、臉書和 Spotify，此外也出售 POS 系統給實體店面並處理線上與店面支付業務。今年 2 月，EBay (EBAY-US) 表示計劃擱置長期合作夥伴 PayPal，轉而支持 Adyen。

2017 年 Adyen 處理的支付額達 1080 億歐元 (1270 億美元)，較前一年處理的 660 億歐元支付額成長 63%，且逐年成長。

這家已有 12 年歷史的企業已經有獲利一段時間，去年稅前純益 7130 萬歐元，但較前一年 9720 萬歐元下降。營收在 2017 年首次突破 10 億歐元。