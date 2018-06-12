統一超股東會通過配息25元 董事會推選羅智先續任董事長

統一超 (2912) 今日舉行股東會，通過配發現金股利每股 25 元，並改選董監事，董事會推選羅智先續任統一超董事長。統一超去年合併總營收及稅後淨利分別為新台幣 2,211.3 億元及 323.2 億元，排除一次性的長期投資處分利得，營收及獲利仍創歷史新高紀錄。



截至 2017 年底，海內外總店數達到 8,900 店。在海外事業部分，菲律賓 7-ELEVEN 店數突破 2,200 店，統一超於 2017 年正式取得浙江 7-ELEVEN 的經營授權，海外布局邁向另一里程碑。



在台灣市場部分，台灣星巴克打造多元型態門市，並透過特色典藏飲品，深化顧客體驗。博客來近年來除了積極發展圖書之外的百貨商品，2017 年進一步推出電子書服務，帶給消費者更優質的閱讀體驗。



展望 2018 年，統一超在人、店、商品、 系統、物流、制度、文化等七大經營基本元素上持續精進，期透過結構性改變，創造持續性的成長。



其中，菲律賓 7-ELEVEN 今年總店數預計突破 2,600 店，統一速達將精進低溫配送業務，提供更優質的物流配送服務。統一生活 (康是美) 將持續引進差異化商品及優質服務，豐富消費體驗。上海 7-ELEVEN 及浙江 7-ELEVEN 將透過優質的鮮食商品與服務，提供當地消費者便利、豐富的購物體驗。

