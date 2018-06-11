統一超鮮食朝五大新元素精進 新品帶動相關業績成長近三成

統一超 (2912)5 月合併營收 210.56 億元，較去年同期增加 11.33%，累計合併營收為 997.1 億元，較去年同期成長 11.13%。轉投資事業部分，海外事業的菲律賓 7-ELEVEN 持續展店，目前店數達 2,369 店，較去年同期增加 298 店，整體業績成長近 17%。



而 5 月適逢母親節，康是美推出最愛女人節活動及彩妝口紅季等多樣化行銷活動，滿足送禮與自用需求，帶動整體業績成長。



7-ELEVEN 本業部分，鮮食朝新製程、新素材、新定位、新設備與新結構等五大新元素精進，與日本東京拉麵之王「麵屋一燈」策略聯盟推出「胡麻冷沾麵」與「雞唐揚炒飯」兩款新品，上市不到一個月熱銷近 60 萬份，帶動相關業績成長近 30%。



此外，5 月連續高溫，7-ELEVEN 引進差異化日、韓獨家進口飲料，像是「台日韓亞洲季」彙集亞洲 6 國共 25 款獨家夯貨，推出「韓國加倍佳汽水」、「日本伊藤園南非國寶茶」等特色飲料，加上天氣熱，許多民眾會購買清爽無負擔的氣泡水，相關業績成長超過 10%。



而 7-ELEVEN 冷凍品也持續穩定成長超過 10%，其中自有品牌 iseLect 以「韓式風味炸雞」、「日式風味唐揚雞」與「BBQ 棒棒腿」最熱銷，顯現國人對於異國料理的接受度越來越高。



接續進入 6 月，7-ELEVEN 持續掌握端午節連續假期、暑假商機與夏季體感飲食需求，推出多樣化的生活提案新品，期望帶動另一波消費需求。

