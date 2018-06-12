〈川金高峰會〉基金搶先佈局！南韓最大ETF基金上週淨流入4.71億美元

川金會召開前夕，投資者上週將今年大部分現金全砸到聚焦南韓的全球最大 ETF 基金上。

根據《彭博》彙整的數據，規模 55 億美元、追蹤 Kospi 200 指數和南韓交易的 Samsung Kodex 200 證券 ETF 在 6 月 9 日止的一週湧入 4.71 億美元淨額。

該基金最大持股包括三星電子和南韓海力士，今年迄今跌幅 3.1%，遜於大盤，基準 Kospi 指數同期大概持平。

這與聚焦南韓的第二大基金狀況截然不同。在美上市的 42 億美元 iShares MSCI 南韓 ETF 基金同一週卻出現自 3 月以來最大淨流出，約莫 3300 萬美元。該基金今年迄今跌幅約 1.5%。

與此同時，相較於 SPDR S&P 500 ETF 信託基金，該美國上市的 ETF 基金對沖波動成本攀升至 12 月份以降最高點。

會議前夕，投資者已經準備好迎接本週的波動性。

美國和朝鮮領導人均在週二會後發表樂觀談話。川普表示，「我們度過了愉快的一天，且對彼此與彼此的國家了解更多。」他稱，雙方可化敵為友，且朝鮮衝突「很快就會結束。」

川金歷史性一握（圖：AFP）

川金會結束後，兩國領導人簽署了一項協議，同意朝「朝鮮半島完全無核化與持久的和平制度」邁進。

然而，專家預期這次峰會後不會有實質影響，因為過去平壤政權明確表示只有某些條件滿足的情況下才願意無核化，例如美軍退出南韓，結束美國地區性核保護傘（即美方承諾，如果南韓受核武攻擊，將代表密切盟友進行實際報復）。

然而，華府明確表示，週二的川金會上不會討論自美軍撤離南韓的議題，一旦美方撤離南韓，可能對亞洲會有重大影響。

國際危機組織高級顧問 Michael Kovrig 週一表示，「如果這次峰會上達成政治協議，整體看起來不錯，但可能會在細節上出錯，或許一年半載看不出來，但可能 5 年後就看得出來。」