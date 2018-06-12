格力電器(000651-CN)今日尾盤淨流入資金1.11億元

大數據新媒體“數據寶”統計，今日滬指上漲0.89%，深成指上漲1.38%，兩市A股共成交3508.28億元。兩市共有2281隻個股上漲，890隻個股下跌。食品飲料、休閑服務等行業漲幅居前。全天A股主力資金淨流入3.85億元，尾盤主力資金淨流入17.10億元。其中，中小板流入4.24億元，創業板流入3.31億元。

行業資金流向數據顯示，機械設備、食品飲料、非銀金融等行業資金淨流入最多，分别淨流入13.42億元、12.53億元、4.79億元，計算機、有色金屬、化工等行業資金淨流出最多，分别淨流出8.72億元、8.39億元、5.55億元。

從個股尾盤資金流向數據看，有5股尾盤淨流入資金超過5000萬元，格力電器(000651-CN)、中國聯通(600050-CN)、海康威視(002415-CN)等個股尾盤資金淨流入金額最多，分别高達1.11億元、0.80億元、0.66億元;長園集團(600525-CN)、南方航空(600029-CN)、三安光電(600703-CN)等個股尾盤資金淨流出金額最多。

來源：數據寶

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