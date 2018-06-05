消費型光碟價漲 中環Q4拚損益兩平 明年重返獲利

光碟片廠中環 (2323-TW) 董事長翁明顯今 (5) 日表示，由於消費型光碟供不應求，今年價格將持續成長，中環 4、5 月毛利翻倍走揚，估計今年第四季有機會損益兩平，力拚轉虧為盈；明年有望重返獲利。

翁明顯表示，光碟片具有省電、防水及抗電磁波，且保存期長，可離線存取，適合用來儲存冷數據，不過根據研究統計，光碟用來儲存冷數據占比不到 1%。

國際上因為產能減少，加上消費型需求增加，導致今年以來光碟價格增加，業界分析，到今年底消費型光碟價格還會繼續成長。不過，翁明顯強調，價格成長、有毛利，不代表有淨利，中環可能要等到今年第四季才有機會損益兩平。

中環指出，因應大數據伴隨而來的儲存需求，將為光碟產業帶來契機；冷數據的資料量預估將從 30% 比重逐年攀升。

翁明顯指出，全球光碟需求衰退兩成，但是供給減少兩成以上，加上石油等原物料價格持續走揚，消費型光碟價格將持續上漲；翁明顯預估，整個光碟市場明年正式落底後，中環有機會重返獲利。

檔案光碟目前占中環營收約 5 至 10%，中環指出，100G、200G 等大容量光碟已經取得認證，50G 光碟開始量產；各種規格到 1TB 需要的設備，中環都先前已經建置完成，研發經費約占年營收 2％，並持續購買專利，未來有待市場確認規格，中環就可以投入量產；預估兩年後，檔案光碟占中環營收比例將提高為 2 至 3 成。

光碟市場商機發酵，中環今天跳空開紅，以漲停 11.85 元作收，成交量 204475 張，今年以來股價已經成長 178.82%。