翁明顯下午電腦展釋利多？中環漲停慶祝 錸德同步漲停

光碟片雙雄中環 (2323) 及錸德 (2349) 近期因市場秩序恢復，加上喊光碟片漲價效應，以及強打「AD 歸檔光碟」等題材下，成為市場資金追逐標的，而市場各種傳言不斷，從 4 月初低點至今 (5) 日盤中，短短 2 個月股價漲幅分別高達逾 167.49% 及 272.86%；而中環董事長翁明顯今 (5) 日下午將現身台北國際電腦展，市場預期翁明顯將再釋出好消息，股價昨 (4) 日拉出漲停後，今 (5) 日盤中再拉出漲停，連帶錸德股價也跟著上漲，盤中一度也攻上漲停。翁明顯先前曾表示，光碟片第二季淡季不淡，光碟片每個月都在漲，預估 CD-R、DVD-R 有五年的迴光返照期，而 Data center 資料在雲端有駭客問題，光碟優勢在於封閉及私密性夠，預計兩年後市場會真正成熟起飛。



而中環近年積極朝文創餐飲、娛樂文化事業轉型，中環集團旗下子公司得利影視 (6144) 已引進日本「蔦屋書店」TSUTAYA BOOKSTORE；至於中環集團在台北市陽明山打造「比夢生活園區」，推出包含中餐廳「康迎鼎」、西餐廳「花之最」今年將再推出以和牛為主的「牛之最」以及拉麵為主的「京之最」等。



至於錸德先前宣布接獲日本太陽誘電合作授權廠商 Japan Disc 公司代工及銷售合約，5 月起開始出貨，6 月 20 日開始全球銷售；同時也成為 Panasonic 當前集團之外唯一海外代工廠，預計 7 月開始量產 300GB「歸檔光碟」Archive Disc(AD)；隨著營運出現轉機，錸德股價已創逾 12 年新高。



隨著中環及錸德股價上漲，市場上各項傳言不斷，不過由於錸德第一季稅後虧損 3.61 億元、每股虧損 0.21 元；中環第一季稅後虧損 4.5 億元、每股虧損 0.25 元，在財報仍未轉盈以及短線漲幅已大下，投資人恐需留意風險。

