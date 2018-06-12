強茂深耕汽車應用市場 樂觀看待營收佔比拉高

強茂 (2481) 今日召開股東會，董事長方敏清先是指出，強茂過去 32 年在全球的耕耘，於消費性電子市場奠定深厚基礎，該領域已是強茂的 cash cow 及穩定收入來源之一。並表示 106 年下半年公司全面展開進行全自動化設備的導入，除此之外，還引進製造執行系統(MES)，針對工廠製成進行數據管控，預計今年將達到完美良率的生產效能。汽車應用市場方面，方敏清說，強茂已耕耘兩年，在此市場裡也邀請專業人士引進國際管理概念，去年汽車非安全性產品占二極體事業處營收 8%，有鑑於傳統汽車及電動車大幅增加對半導體分離式元件的需求，106 年下半年起接獲歐美及大陸各大汽車系整合廠的認證邀約，雖然汽車應用產品需求需要認證的時間，但有別於歐美，在大陸市場裡僅需半年即可通過汽車非安全性產品認證。強茂表示展望今年及未來汽車營收，樂觀看待汽車營收會佔有整體營收極高的貢獻比。



另外，強茂在大陸市場深耕近 20 年，方敏清說，大陸市場所貢獻的營收占二極體事業處逾 6 成以上。他說明，105 年開始公司自行研發設計新產品 IGBT，已有小量試產並具備讓人滿意良率，是目前市場上唯一具備此技術的亞洲公司，而有鑑於強茂在大陸行銷通路逾上千客戶群，強茂 IGBT 市場定位為大陸市場的白色家電及工業用非安全性相關產品，在未來也能對營收有所貢獻。

