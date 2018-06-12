中國業績旺 美容通路雙雄今年獲利大躍進 麗豐盤中站上301元新高

美容通路雙雄麗豐 - KY(4137)、佐登 - KY(4190) 業績昂揚，在中國版圖擴張帶動下，今年獲利同步大躍進，麗豐在中國加盟店數淨增店數有機會超過 400 家，海外市場也會逐步發酵，EPS 有望 13 元起跳，不排除挑戰 14-15 元；佐登 EPS 有機會衝 7 元拚新高。今日盤中麗豐強攻衝破 300 元大關，以 301 元創下 2016 年 3 月以來新高，佐登也同步飆漲 7%。麗豐董事長陳碧華日前表示，2018 年的重點是把主營通路做強做大，公司已經轉型為銷售型組織，主營通路克麗緹娜今年首季已新增 173 家，4 月又再增加 100 家，預估全年展店數將超過 300-400 家，未來幾年加盟店會維持高淨增店數。



而中國的成功也將複製到東南亞，目前是進入東南亞的最好時機，東南亞很像前幾年的中國，將透過越南、泰國、馬來西亞及印尼逐步布局。內部預估，今年營收有機會逐季成長，但前三季屬高原期的小幅成長，預估季增率可能都是個位數，但第四季季增率可望拉大至兩位數。法人則看好今年營收成長有機會挑戰三成，EPS 將從 13 元起跳，甚至上看 14-15 元。



佐登總經理陳佳琦先前表示，公司的營運低潮已過，今年營運希望能穩健成長，維持在第一季水準。中國加盟轉直營策略已於去年完成，今年中國、台灣兩大市場將同步成長，中國單店均營業額希望從去年的人民幣 10 萬元增至人民幣 12~13 萬元，營收可望成長 2~3 成，台灣市場希望有一成的成長，整體營運將較去年顯著好轉。



由於中國市場發展已經進入軌道，佐登也透過勾兌課程在推出，加速去化會員在帳上的預收款，衝刺業績表現，預估今年四季營運將平穩，月營收預估落在 2.5-2.7 億元。勾兌可分為高階美容課程及醫美課程，目前客戶反應正面。首季 EPS 1.91 元刷新紀錄，法人預估，全年 EPS 有機會衝 7 元續拚新高。

