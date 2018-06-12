G7峰會對罵後 墨西哥大選在即 NAFTA最快也要明年才能重談

在 G7 工業國峰會之後，美國、加拿大和墨西哥無法達成協議來修改北美自由貿易協定 (NAFTA) 的風險正在上升。分析師認為，最快也要等到明年再說了。

分析師說，結果很難預測，墨西哥大選即將在 7 月 1 日舉行，一切談判在此之前幾週暫停。

PWC 國家經濟暨統計部門負責人 Jonathan Lieber 說，「三國間的氣氛現在非常糟糕。」

Lieber 說，「即使在上週末之前對加拿大和墨西哥加徵鋼鐵和鋁材關稅，這對談判的未來而言非常悲觀。」「基本問題上三方仍然意見分歧。」今年不太可能談成，因為很難在國會閉會前送交投票審議。

Albright Stonebridge Group 高級總監 Juan Carlos Hartasanchez 表示：「我認為目前處於停滯狀態，雖然各方表示仍然在處理技術層面工作，但至少可以說已經是淡化處理了。」

三方會談可能會暫中止，因墨西哥大選在即 （圖: AFP）

瑞銀全球財富管理公司首席投資辦公室新興市場策略師 Alejo Czerwonko 表示，週末的事態發展，讓 NAFTA 決議看起來可能需要更長的時間，這給需要設定年度計劃的企業帶來了不確定的氛圍。

Alejo Czerwonko 指出：「最終，NAFTA 的僵局還是會可能解決，但是墨西哥存在政治風險，這是披索一直在貶值的部分原因。」

「一些投資人可能正在轉向思考，墨西哥國會將由 Andrés Manuel Obrado 的政黨和盟友手中掌控，這可能對 NAFTA 前景不太樂觀。」Alejo Czerwonko 說道。

左派候選人 Andrés Manuel Obrado 是墨西哥選舉的領先者，他將在 12 月接任總統職位。瑞銀的 Czerwonko 說，「最終，我們認為 NAFTA 的僵局將會解決，但很可能不會在今年。」

然而 Citigroup 經濟學家 Dana Peterson 表示，她仍然認為 NAFTA 將成功重新談判的可能性有 60%。

Peterson 說，「這些貿易協議談判過程總是讓人厭煩，但最終總是可以完成，所以我們在新聞中看到的是仍然願意談論。川普政府這段時間一直專注於 G7 和川金會，NAFTA 已被排到後面，這是一個好消息。」「至少消息還指出墨西哥仍然願意談判，並可能在 7 月初召開談判會議，這確實是個利多。」