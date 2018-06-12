基本面穩健+美國升息利多 近5日外資買超前五名 4檔金融股在列

受惠美國聯準會可望在本周升息、基本面穩健等利多，高股東權益報酬率 (ROE)、高殖利率的金融股受到外資青睞，觀察近 5 日外資買超前五名，包括元大金、玉山金、台新金和中信金等 4 檔金融股在列，買超張數均突破 2 萬張。

隨著美國進入升息循環，法人表示，金融股擁 3 大利多，包括美國升息助於利差擴大、高殖利率題材以及股息入帳高峰等。展望第 3 季，因 IFRS 新制上路，資本利得列入資產負債表、股息收入列損益表，金融業獲利表現可期。

觀察近 5 日外資買超前五名，除了群創以 44726 張居冠外，其餘第二至第五名均為金融股，依序為元大金 29556 張、玉山金 25614 張、台新金 22238 張、中信金 21831 張。

另外資買超張數破萬張的還包括開發金、元富證、國泰金、永豐金、第一金、合庫金以及華南金等。

元大金 5 月稅後純益 20.25 億元，月增 5.97%，年增 55.17%，累計前 5 月稅後純益 95.56 億元，年成長 71.81%，每股純益 (EPS) 為 0.81 元，主要獲利來源元大銀行與元大證券，各占 5 月總獲利的 50.6% 與 40.8%。

台新金 5 月稅後純益 15.45 億元，較前月增加 4.21 億元，子公司台新銀行、台新證券當月獲利分別較前月增加 2.1 億元及 1.2 億元。日前股東常會董事改選七席全拿，法人認為，將更有利後續營運維持穩健成長，近日來吸引外資加碼。

玉山金自結 5 月單月稅後純益 14.9 億元，累計前 5 月稅後純益為 75.4 億元，EPS 為 0.74 元，年成長 18.7%，再創歷年同期新高。玉山金高層預期，今年在財富管理手收及信用卡成長推升下，手續費可望維持雙位數成長。

若投資人看好玉山金後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：玉山金日盛 7B 購 01 (079772 -TW)、玉山金元富 7C 購 01 (080330-TW)、玉山金元富 7A 購 01(078203-TW) 等。