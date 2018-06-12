中國童裝銷售旺季來臨 淘帝-KY 5月營收年增20%創歷史同期新高

淘帝 - KY(2929)5 月合併營收達新台幣 6.11 億元，連兩個月達 6 億元，繳出歷年同期新高成績，較去年同期成長 20%，累計 2018 年前 5 月合併營收達新台幣 24.52 億元，較去年同期成長 15%，單月及累計 1-5 月營收續創歷史同期新高。淘帝 - KY 表示，受惠第二季中國童裝產業銷售旺季，TOPBI 品牌旗下代理商提前加大備貨力道，帶動 5 月營收年成長兩成。

因應中國六一兒童節，旗下 TOPBI 品牌行銷投放策略，除推出線上通路 VIP 折上折與滿減等活動，並提高高鐵動車、廣播、以及線上平台廣告投放力道，以每年占營收約 13~15% 廣告預算，達到行銷推廣效益。

除此之外，淘帝 - KY 為協助旗下 16 個省三個直轄市共 25 個代理商在六一兒童期間取得銷售佳績，推出簡歐輕時尚風格的設計款式，同步加大推出線上線下通路行銷體驗活動，根據不同省份銷售客群、地區購物偏好、行銷宣傳等面向，與各省代理商共同研擬因地制宜行銷推廣方案，挹注整體銷售表現。

根據中商產業研究院最新《中國童裝行業市場前景研究報告》指出，中國童裝市場規模成長率以高於整體服飾產業速度迅速增加，預計至 2018 年中國童裝市場規模將達到 1,660 億元人民幣水準。

淘帝 - KY 看好中國童裝產業趨勢明確向上，積極朝向全零售消費模式擴張發展，著眼於電商通路銷售具備的高度成長性，淘帝 - KY 除於 2017 年第四季新增線上代理商，亦透過定期舉辦實體通路活動累積線上會員，同步邀請線上會員到店體驗資源互導模式提高來客數及成交率，目前旗下自有 TOPBI 品牌購物 APP、官網商城線上會員人數已超過 6 萬人水準，目標三年內電商占比達兩成，未來隨著效益逐步放大，將有助於增添整體營運強勁的成長動能。

此外，據外電消息指出，中國國務院可望於 2019 年以前取消實施 40 年的計畫生育政策，未來隨著中國政府放寬生育限制，將可望為中國童裝產業帶來新一波成長動能。展望 2018 年第二季，淘帝 - KY 維持審慎樂觀看法。