淘帝總座：公司擅長研發、重視品質、全部採取代理制 是獲利秘器

淘帝 - KY(2929) 今日法說，總經理周志鴻指出，該公司擅長產品研發、重視品質，且全部是採取代理制，不承擔任何庫存，是公司獲利的獨門秘器。周志鴻指出，淘帝 - KY 成立已 16 年，經營模式與大部分中國品牌童裝業者不同，擅長前端產品研發，且在過去 16 年，全部是代理制，不採直營制。且不承擔任何庫存，採取買斷制，因此，淘帝 - KY 挑選代理商的條件非常嚴格，截至今年第一季，已有 1,534 家據點。



根據相關資料預測，2020 年中國大陸有 5 億人口為中產階級，淘帝 - KY 即是以中產階級為目標客戶，生產 1-16 歲的童裝，以及前端研發的服裝銷售公司。



周志鴻表示，很多人詢問，淘帝 - KY 為何獲利這麼好，別家童裝業者為何沒有辦法做到？因為淘帝 - KY 將產品設計及產品品質，一直是放在第一位，所以才能成為中國的標竿企業，連續 13 年入選十大童裝品牌。



淘帝 - KY 2017 年合併營收達新台幣 59.16 億元、稅後淨利達 9.13 億元、EPS11.81 元，年增 23.28%，連續 14 年改寫新高。公司董事會擬配現金股利每股 4.83 元，股票股利每股 0.5 元。



2018 年第一季合併營收達新台幣 12.38 億元，稅後淨利 2.15 億元，EPS2.76 元，繳出較去年同期分別成長 14.10%、38.97%、37.31%。

