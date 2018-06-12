三桶油傳合併管道資產推上市 估值上看5000億 石油股齊漲

彭博社昨 (11) 日引述知情人士稱，作為石油管網改革計劃的一部分，中國正推進將 3 大國有油氣公司的管道資產剝離合併，成為一家類似鐵塔公司的油氣管道網絡公司，估值介於人民幣 3000 億元至 5000 億元。

報導指出，中國政府計劃在今年冬天用氣高峰到來前推出明確的改革方案，計劃將分 3 步進行：

一、首先是中石油 (0857-HK)、中石化 (0386-HK) 及中海油 (0883-HK) 將旗下管道資產和員工剝離，並轉移至新公司，而 3 桶油持有這間新公司的比例，將按各自管道資產估值計算，估計新公司估值將達到人民幣 3000 億元至 5000 億元。

二、新管網公司獲注入資產後，擬引入約 50% 社會資本，包括國有投資基金及民營資本，用作擴建管網之用。

三、新管網公司將會尋求上市。

上述方案尚未最終確定，也沒有任何時間表。

截至 2016 年底，中石油集團的油氣管道價值人民幣 4388 億元，當中債務占人民幣 843 億元；集團擬轉型至新公司的資產包括 3.51 萬公里的天然氣管道、9009 公里的原油管道及 9093 萬公里的成品油管道。

目前中石油在大陸油氣管道市佔率約 75% 至 80%，意味其占新公司的資產總值最多約人民幣 4000 億元，以其油氣管道淨值計算，市帳率只有 1.1 倍，遠低於 2014 年底中石化向中石化冠德 (0934-HK) 注資時的估值 1.7 倍。

「三桶油」過去並沒有具體披露過其管道資產規模。不過，中石油副總裁黃維和去年曾透露，公司旗下擁有的管道資產約為人民幣 5000 億元左右，另據中石油年報，去年公司國內油氣管道總長度為 82374 公里，其中天然氣管道為 51315 公里；原油管道長度為 19670 公里；成品油管道長度為 11389 公里。至於中石化及中海油則沒有將油氣管道相關數據分列出來。

早在 2016 年，就傳出大陸擬成立國家油氣管道公司，以改革油氣產業，透過一家公司去統一管理相關業務，但相關政策一直只聞樓梯響，若這次消息屬實，其模式便與中國鐵塔公司類似。

大陸為了避免電訊網絡重複建設，2015 年成立了中國鐵塔公司，由中移動 (0941-HK)、中聯通 (0762-HK) 以及中電信 (0728-HK)3 大大陸電訊商注入相關資產，以換取鐵塔公司股份。鐵塔公司近日已遞交文件，申請來港上市，市傳集資 100 億美元 (約港幣 780 億元)，料年內完成上市。

消息帶動石油股集體走強，截至近午盤，中海油 (0883-HK) 漲 2.232%，報港幣 13.74 元元；中海油田服務 (2883-HK) 漲 2.177%，報港幣 7.98 元元；中石化 (0386-HK) 漲 2.291%，報港幣 7.59 元；中石油 (0857-HK) 漲 0.916%，報港幣 6.61 元。