【異動股】乙醇汽油板塊走強 中糧生化(000930-CN)漲停

今日早間，乙醇汽油板塊走強，截止發稿，中糧生化(000930-CN)漲停報10.88元，興化股份(002109-CN)漲7.25%報4.29元，*ST龍力(002604-CN)漲5.16%漲停報2.65元，海越股份(600387-CN)漲5.04%報10.22元，海南椰島(600238-CN)、嶽陽興長(000819-CN)等跟漲。

天津市人民政府網站11日消息，為進一步優化能源結構，減少汽車尾氣污染物排放，改善生態環境，天津市人民政府辦公廳發布《天津市推廣使用車用乙醇汽油實施方案的通知》，2018年8月31日前開始推廣，9月30日實現全市封閉運行，除軍隊特需、國家和特種儲備、工業生産用油外，全市區域内基本實現車用乙醇汽油替代普通汽油。

此前，國家發展改革委等15部委《關於擴大生物燃料乙醇生産和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》，按照國家統一部署，京津冀及周邊、長三角、珠三角等大氣污染防治重點區域2018年開始推廣，2019年實現全覆蓋。

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