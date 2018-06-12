野村：新興市場這隻蝴蝶正在掀起風暴

在聯準會不斷縮表的背景下，今年新興市場波動加劇。

金融部落格 ZeroHedge 引用野村證券分析師 Charlie Mcelligott 報告指出，目前最嚴重的壓力主要來於新興市場的非流動性，而市場波動性已由阿根廷，土耳其轉移到巴西，目前已經「無差別地」跨越各個領域，並出現溢出效應。

上周四，巴西政府幹預升級，但還是未能阻擋巴西雷亞爾的暴跌，而周五早上新興市場的拋售更是「無差別地」擴展到幾乎每一國家，南非蘭特（ZAR），印度盧比（INR），波蘭茲羅提（PLN），俄國盧布（RUB），韓元（KRW），墨西哥比索（MXN），匈牙利福林（HUF）全部「血流成河」。

此外，上周四在相對更有流動性的美國股票領域，最近流行的主題、板塊表現和投資者配倉均呈現了大範圍反轉。例如，此前火熱的科技股表現不佳，能源板塊卻領漲大盤；消費和媒體等防禦型板塊遭遇軋空、股價上漲，之前被追捧的生物科技和醫療科技等概念股受到較大衝擊。

這些似乎說明，新興市場正在扇動「蝴蝶的翅膀」，已經引發了風險情緒變化、波動性抬升，使得美元等更有流動性資產受到追捧。

正如 Mcelligott 此前多次提到的那樣，去年 12 月中美國政府通過稅改計劃之後，美債殖利率期限溢價由多年的低點出現逆轉，突破高位，意味著美國政府在美國經濟周期的晚期還將使用財政刺激政策，這將導致利率的波動性會更高。

去年年底以來，由於聯準會放棄「抑制利率」的方式，使用升息作為控制通膨的手段，必然會導致各資產領域的波動性增強，而且確實發生了。上周四美債表現也說明流動性的缺失。

聯準會 6 月會議周三即將拉開帷幕，市場預測聯準會屆時升息 25 個基點幾乎是板上釘釘。如果果真如此，亞太地區五大經濟體將與聯準會發生利率倒掛，即政策利率低於聯準會的聯邦基金利率。這五大經濟體分別是泰國、韓國、澳洲、新西蘭和中國台灣。

華爾街見聞此前文章提到，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）唱空幾乎一切金融資產，認為美國經濟已經走向擴張周期的尾聲，聯準會還要繼續收緊貨幣，市場卻預期還會持續現在這樣通膨溫和、經濟穩健的完美態勢。

上周一印度央行行長 Urjit Patel 也發出警告。Patel 認為，除非聯準會在美國財政部大量發債推升美元流動性時終止縮減資產負債表，否則收緊的金融環境可能點燃一場始於新興市場的全球「大火」。