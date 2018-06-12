貿易擔憂重新浮現 加元下挫

美國總統川普拒簽 G7 公報並指責加拿大總理特魯多不誠實，導致加元下挫。

周一美元對加元匯率一度上漲 0.6%，截止發稿，上漲 0.50 % 至 1.2990。

彭博社引用日本 CIBC 全球市場金融解決方案集團主管 Ko Haruki 的話表示，「加拿大元正面臨拋售壓力，因為 G7 峰會加強了加拿大和美國之間的對抗，特別是美國對汽車行業的擔憂，這對加拿大來說是一個巨大的打擊。」 Haruki 補充，「上周就業報告疲軟，也令加元承壓。」

周一，美元對其他主要貨幣匯率也走強。美元對日元漲至 109.77。美元對墨西哥比索上漲 1%，至 20.51。

對貿易戰的擔憂再次浮現，投資者也在靜觀周二美朝歷史性峰會以及接下去幾天全球三大央行的會議。周一美股開盤下跌，後震盪走高，美國十年公債殖利率升至 2.96％。

稍早的報導表明美國原本已經同意 G7 公報了，但川普在早早離場之後發 Twitter 抨擊加拿大總理特魯多，指責他「不誠實」，「軟弱」，並宣布退出關於呼籲降低關稅及其他貿易壁壘的 G7 宣言，繼續批評貿易盟國不公平地對待美國。

川普貿易顧問納瓦羅周日在接受福斯新聞採訪時也強硬表示，「對於任何與川普總統進行惡意外交，並試圖在背後捅刀的外國領導人來說，地獄裡有個特別的地方給他。」

川普稱，進口汽車「淹沒了美國市場」，威脅考慮對進口汽車徵收關稅，上個月川普也指示商務部長羅斯對進口汽車、卡車及零部件進行調查。

彭博社報導指出，一些人認為，川普的真實用意是將此作為談判的工具，旨在從北美自由貿易協定談判中獲得更多優勢和利益。