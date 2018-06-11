〈艾美特股東會〉創辦人之子史瑞斌接任董事長 今年首要目標回到穩定獲利

艾美特 - KY(1626-TW) 今 (11) 日召開股東會改選董事，會後召開臨時董事會改選董事長，由史瑞斌接任，他強調，未來會有很多新做法及調整，今年重點放在獲利，第一重要的是回到穩定獲利，以對股東有交待。

史瑞斌是艾美特創辦人史鴻堯長子，64 年次，在艾美特 20 年經歷生管、製造、市場各部門主管與董事長特別助理等職務；史瑞斌指出，過去幾年營收上曾有迷失，接單上不像以前有選擇性，在接任後，維持毛利率穩定很重要，要讓公司回到獲利。

他表示，去年整體毛利率約 18-19%，希望今年可拉升到 20% 以上，獲利擇要回以往的水準，以今年表現來看，前 5 月在電暖器、電扇、小家電等的推升下，營收微幅成長，第 2 季有機會轉盈。

史瑞斌強調，接任後會有很多新的做法及調整，包括新產品、市場的布局、工廠的改革、組織架構調整等；他說，年輕人的想法就是要改變，隨著外部市場調整產品組合與毛利率，將同步跟外部市場接軌。

史瑞斌指出，艾美特從東富電器開始，成立 40 餘年，進入中國市場 20 年，面對市場的考驗，需要新創新與變革，在新產品開發上，包括新風系統及醫療產品都是重要拓展業務。

他表示，目前已成立新風事業部，負責新風系統計畫，因為是與家電的通路完全不一樣，新風事業部也是全新的組織，將找業界專業人才來拓展市場。

艾美特去年稅後純益 426.2 萬元，每股純益 0.03 元，今日股東會通過去年度股利每股擬配發 0.1 元現金股利，會中同時改選 11 席董事，其中包括 4 席獨立董事；會後召開臨時董事會，改選董事長，原董事長鄭立平交棒，由史瑞斌接任董事長，蔡正富續任副董事長。