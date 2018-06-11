港股獨角獸：安踏、申洲具染藍條件 持股抱著別放

新浪港股 (微信公眾號 xlgg-sina) 專欄作家「港股獨角獸」本週推介 2 檔最近的強勢股，都與消費相關題材，1 檔是中國內需股安踏體育 (2020-HK)，另 1 檔是全球知名品牌供應商申洲國際 (2313-HK)。

「港股獨角獸」今年初曾表示，石藥 (1093-HK)、安踏、申洲最新市值已過港幣千億元，每日成交額又逾港幣 1 億元，基本上已具備被納入恒生指數成份股 (藍籌股) 的條件。

安踏主要從事設計、開發、製造和行銷體育用品，在中國向大眾市場提供專業的體育用品，旗下品牌組合，包括安踏、安踏兒童、FILA、FILA KIDS、DESCENTE、SPRANDI、KINGKOW、KOLON SPORT 及 NBA 品牌。

申洲國際主要生產針織運動類用品、休閒服裝及內衣服裝，主要客戶包括 UNIQLO、ADIDAS、NIKE 及 PUMA 等國際知名品牌客戶。產品市場從日本市場逐步拓展至亞太區及歐美市場。

恒指指數公司會在每季宣佈一次指數檢討結果，下一次正式生效為 9 月初，約 8 月初宣告結果，距離現在還有 2 個月時間。

安踏和申洲誰成功染藍機會較高，現在還難分辨，但 2 檔個股目前都是強勢股，即使不染藍也會跟隨業績向好。

「港股獨角獸」表示，即便這 2 個家公司這次未能成功染藍，對它們未來再次染藍的信心仍不小，情況如同 2017 年的萬洲集團 (0288-HK) 及舜宇光學 (2382-HK) 也不是第一次被憧憬染藍即時納入。因此認為投資人繼續持有這 2 檔個股，勝算機率頗高。

安踏和申洲這 2 檔股份都在上週破 52 週新高，染藍資金炒作勢力非同小可。截至今 (11) 日 14:42，安踏股價報港幣 46.25 元，跌 2.116%；申洲國際漲 0.207%，報港幣 96.65 元。