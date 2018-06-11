百家大潤發門店完成天貓新零售改造

高鑫零售(06808-HK)旗下大潤發11日宣布，全國已有100家大潤發門店完成天貓新零售升級改造，將全面參與天貓618。改造後的門店借鑒了盒馬和淘鮮達的經驗，為門店周邊3公里範圍内的用戶，提供線上線下一體化的服務。這是阿里巴巴投資大潤發後，首次披露新零售合作進展。

2017年11月20日，阿里以224億港元持有高鑫零售36.16%的股份。隨後在12月8日，高鑫零售發布公告稱，淘寶中國以現金做出強製性無條件全面要約，以收購高鑫零售全部已發行股份。阿里CEO張勇任公司非執行董事及主席。

此後，大潤發參與阿里系的新零售改造便加速推開。2017年12月29日，高鑫零售發布公告稱，大潤發中國同意採購來自天貓供應鏈按非獨家基準供應的相關産品，併於大潤發門店銷售。2018年1月初，天貓超市的數百貨品已在華東地區20個城市的167家大潤發上架，涉及休閑零食、家清家居、收納日用、洗護美妝等品類。大潤發與天貓超市、盒馬在供應鏈層面的合作漸次展開。

此次門店改造距離投資完成尚不足6個月。據了解，首批完成升級的100家門店，遍布華東、華北、東北、華中和華南五大區域，其中華東區域最多達到41家。其中既包括上海、杭州、廣州、深圳、哈爾濱、長沙、南京、鄭州等一線和省會城市，也包括無錫、鹽城、東莞、佛山、佳木斯等大量三四線城市。

大潤發門店的新零售改造，借鑒了盒馬的懸挂鏈系統、接入了盒馬的物流接單能力，同時運用數字化的門店運營管理系統。改造完畢後，家住大潤發周邊3公里内的用戶可以通過手機淘寶“淘鮮達”在家下單，送貨到家，價格與大潤發門店的商品價格完全一緻。

大潤發方面稱，未來其他門店也將陸續完成升級。“線上線下成了一盤貨，線上訂單成為完全的增量。”大潤發董事長黃明端表示，升級後的大潤發門店已經不是一家傳統超市，可以實現線上線下一體化的服務。而天貓618，將是大潤發和阿里合作成果的首次集中展現。

大潤發方面還稱，與阿里巴巴及天貓新零售各塊業務探索融合點，目前已有幾十個項目在同時推進中，包括門店數字化、數據化管理採購、供應鏈升級、大數據營銷驅動等。

來源：中國證券網

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