亞光G+P鏡頭年底可望出貨 全力攻手機變焦鏡頭

亞光 (3019) 董事長賴以仁於股東會後指出，亞光 G+P 鏡頭模組今年底前可望出貨，視客戶需求推出 3 倍或 5 倍變焦，而亞光最大優勢在於產能及精密度最有機會滿足市場需求。賴以仁指出，各家手機廠商都期待，雙鏡頭能由現有的兩倍變焦升級為 3 倍或是 5 倍的光學變焦．而華為 3 月份發表 P20 的新款手機為直立式 3 倍光學變焦，亞光 G+P 鏡頭模組今年底前可望出貨，視客戶需求推出 3 倍或 5 倍變焦。



亞光是國內的光學元件廠當中擁有最多「非球面模造玻璃」產能的公司，賴以仁指出，目前在深圳及台灣兩廠總計擁有 160 台機台，總計月產能約 1200 萬顆，產能利用率已達約 50%。至於位於緬甸的研磨玻璃廠，目前一個月產能已攀升至 800 萬顆。未來手機若導入 G+P，亞光在產能及精密度是最有機會滿足市場需求。



亞光在智慧型手機上重心放在開發 3 倍以上的光學變焦 (ZOOM) 鏡頭，新開發的模造 G+P 鏡頭目前仍在送樣中，預計年底可望出貨給手機客戶。



賴以仁指出，大陸品牌客戶對於新開發的高階直立式手機厚度要求嚴苛，由於距離太短，光學變焦一定要用 G+P 的技術，甚至不排除要用到 3Gmo+2P。至於若採用潛望鏡設計，在光源夠的強況下，光圈甚至可以開到 1.4，雜訊也可望更少。



賴以仁指出，亞光非球面玻璃材料都是自行研發出來，據了解，三家手機大廠明年可望發表潛望式鏡頭達到 3 倍或是 5 倍變焦功能，亞光透過非球面模造玻璃技術，同時開發直立型 (目前通用的機型) 和潛望鏡型兩種光學變焦鏡頭，包括 3 倍或 5 倍並可望獲得採用。

