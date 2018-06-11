亞光掃地機器人出貨增3倍 車用鏡頭續成長 估今年營收獲利優於去年

亞光 (3019) 董事長賴以仁於股東會後指出，車載鏡頭需求夯，帶動玻璃鏡頭供不應求，其中供貨給美系電動車大廠今年營收可望增 10%，而掃地機器人模組出貨量則會大增 3 倍。法人估，亞光今年將逐季成長，預估下半年會比上半年好，整體全年營收可望年增 5-10%，獲利也會比去年好。賴以仁指出，亞光雷射瞄準器、雷射測距儀和雷射魯班尺等產品每年穩定出貨，2017 年打入小米體系，供應二代掃地機器人和拖地機器人的室內雷射測距感應模組，去年亞光出貨量約 100 萬台，今年隨著掃地及拖地機器人需求明顯增加，估計全年出貨量較去年大增 3 倍，帶動今年營收倍增，整體營收占比也將由去年 8% 拉高至上看 15%。



車用鏡頭部分，賴以仁指出，美系電動車大廠過去量產狀況不理想，隨著電池問題解決，現在一週產量拉升到 8000 台，以一台車七個鏡頭來看，亞光切進兩個鏡頭，估計今年營收可望成長一成。



賴以仁進一步指出，亞光去年車載鏡頭一個月出貨量 55 萬顆，占營收比重 5.3%，估計今年平均一個月可達 60 萬顆水準。



除美國電動車外，亞光的車載鏡頭也間接切入歐洲車廠，先進駕駛輔助系統 (ADAS) 等重要零組件也是今年佈局重心。



亞光 2017 年營收為 187 億元，稅後淨利 6.2 億元，每股盈餘 2.21 元，創下 9 年來新高，較前一年度 1.2 元明顯成長。今年第一季稅後盈餘 9246 萬元，年增率 203.08%，每股盈餘 0.33 元。



法人指出，亞光今年將逐季成長，預估下半年會比上半年好，整體全年營收可望年增 5-10%，獲利也會比去年好。

