【大行報告】廣發：富士康戰略配售具有很強的示範意義

廣發證券發表研報稱，根據Wind，5月下旬，以“獨角獸”身份啓動IPO的工業富聯率先採用戰略配售，併於6月8日在上市，市值高達3906億元。

廣發認為，此次富士康戰略配售具有很強的示範意義，對後續CDR發行和一級市場獨角獸IPO提供經驗借鑒價值，歸納而言，富士康戰略配售主要有如下要點：認購比例：富士康採用“戰略配售+網上+網下”的特殊配售方式，初始戰略配售份額達30%，20家戰略投資者共認購了81億元，包括中央匯金、中國人壽、BAT、東方明珠等，均為大型國企、大型保險和國家級投資基金，引入多元化價值投資者有助於保證企業長期成長性。此外，工業富聯IPO戰略配售名單中併未出現公募基金，而首批獨角獸公募基金屬於創新型産品，為個人投資者提供投資新經濟的通道，是普惠金融的典範;

定價：20家戰略配售投資者的價格同網下詢價發行價格一緻，併不存在折價的情況;

鎖定期：股票鎖定期從12個月到48個月不等。其中，戰略配售股份中50%鎖定期為12個月，50%為18個月，其中還有自願延長鎖定36個月;而網下發行份額中，70%也要求鎖定12個月。僅有網上發行的4.14億股為自由可流通股，僅佔新發股份20%左右。大比例長期鎖定期大大降低了對市場的短期衝擊;

中簽率：網上發行最終中簽率僅為0.34%，而戰略配售戶均獲配數量(股數)是網下配售的220倍，是網上申購的29540倍。高中簽率有利於企業吸引長期投資者。

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