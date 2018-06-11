16隻銀行股破淨 710隻基金一季度減持218億元

A股“破淨潮”再次來襲，而銀行板塊也被裹挾其中，半數上市銀行已處在破淨狀態。

據證券日報消息，數據顯示，截至上周五(6月8日)收盤，A股破淨股數量達121隻，較一季度末增幅達86.15%。其中，破淨銀行股達16隻，佔比13.22%。其中，光大銀行、華夏銀行市淨率已不足0.7。尤其是在2017年銀行股普遍業績不錯的情況下，銀行股連番破淨的行情更惹市場關註。

實際上，公募基金對銀行股估值早現分歧。從今年一季度基金重倉股票情況而言，共有2397隻基金持有上述16隻破淨銀行股，合計持股市值為596.57億元。不過，雖然一季度銀行股破淨潮尚未正式開始，但已有多隻基金選擇減持。 數據顯示，一季度共有710隻基金減持上述破淨銀行股，減持總市值218.28億元。

與銀行股市場價格低迷相關的是今年以來多隻銀行指數基金行情的慘淡。據統計，在納入統計的18隻銀行指數基金中，有11隻今年以來出現下跌行情，且8隻下跌幅度超過10%;而在7隻行情上漲的基金中，僅有2隻超過3%，其餘均為微幅上漲。

不過，對於破淨銀行股，基金公司亦在二季度給予關註，關註重點主要在於資管新規落地後對銀行影響以及銀行資産質量、不良貸款趨勢等。此外，包括基金公司在内的調研機構還對銀行涉足金融科技、互聯網金融特色産品服務等問題較為感興趣。其中，富國基金、興業基金、南方基金等8家基金公司在5月份共同調研杭州銀行，1家基金調研江蘇銀行。

關於資管新規落地後影響，杭州銀行表示，資管新規對杭州銀行資管業務的發展既有機遇也有挑戰。杭州銀行已取得託管資格，資管新規對於資管子公司的規定有利於其取得資管法人主體地位;理財産品客戶結構趨於更加合理的主動調整，有利於其資管業務打下紮實的客戶基礎;杭州銀行理財投資風格穩健，更加適應在資管新規下開展業務。

“從總體上來看，銀行股的基本面情況良好，股價低迷主要與市場信心不足有關”，北京市某公募基金人士對《證券日報》記者表示，從宏觀環境看，金融開放、擴大内需等為銀行業發展提供了較好的政策環境。不過，資管新規落地的實施對股份行而言影響較大，未來行情如何尚有待觀察。

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