統一超觸角延伸至健身領域 結盟集團品牌開小七健身房

超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (4) 日宣布，將集團健身品牌「統一佳佳」導入本業 7-ELEVEN，開出「7-ELEVEN x BEING fit」運動複合店，首創便利商店結合健身房的經營模式，第一家店開在北市行天宮附近的住商辦混和商圈，二店也在籌備當中，未來將持續有開店計畫，但優先以都會區為主。

首家「7-ELEVEN x BEING fit」運動複合店。(鉅亨網記者王莞甯攝)

統一超營運群協理林啟昌說明，從 2008 年起 7-ELEVEN 經過大店格、特色店、店中店、科技概念店，今年以來也陸續推出最新的複合店等型態，主要是觀察到消費者的生活型態不斷改變，因此 7-ELEVEN 的「社區好鄰居」必須重新定位。

首家「7-ELEVEN x BEING fit」運動複合店。(鉅亨網記者王莞甯攝)

統一超在便利商店不斷創新下，這次瞄準近年成長速度快的運動市場，結合集團原有的健身品牌，將 7-ELEVEN 統佳門市率先打造成具備運動休閒風的店格，營業面積共 66 坪。

林啟昌表示，與坊間健身中心不同的是，消費者使用不用綁約，而是以 icash2.0 支付進出場，收費方式為第一小時 100 元，之後每半小時收費 40 元，等於也將 7-ELEVEN 的經營觸角一口氣拓展至休閒市場。

此外，對於此複合店，統一超規劃更完整的運動前中後所需輕食、飲品、洗沐用品、毛巾等商品，日用品貨架多達 6 台，提供約 640 項日用品，門市還設有無印良品店中店，並設置男女淋浴間各 2 家，勢必推升單店客單價。