小米招股書凌晨出爐 將成首家獨角獸CDR

中國證監會今 (11 日) 凌晨披露小米集團《公開發行存托憑證並上市》文件，預計小米將成為首個 CDR 試點企業，並採用 H 股 + CDR 發行方式上市。

由招股說明書來看，本次小米 CDR 的保薦機構為中信證券，擬上市地為上交所；H 股上市則由高盛、摩根士丹利以及中信里昂證券聯合保薦。

本次扣除扣除發行費用後的募集資金凈額預計將用作以下用途：1、研發核心自主產品 30%；2、擴大並加強 IoT 及生活消費產品及移動互聯網服務（包括人工智慧）等主要行業的生態鏈 30%；3、全球擴張 40%。合計 100%。

招股書中，小米披露了上市前的持股比例情況。其中，小米公司創辦人、董事長兼 CEO 雷軍持股 31.41%，聯合創辦人、總裁林斌持股 13.33%，聯合創辦人、品牌戰略官黎萬強持股 3.24%。

關於此次被納入創新試點企業，小米表示，公司 2017 年經審計的主營業務收入，不低於人民幣 30 億元，且公司報告期內進行的 F 輪第二次、第三次、第四次融資，融資估值不低於 200 億元，符合 CDR 相應政策。

目前小米不存在戰略投資者。將採用市場化詢價方式，綜合考慮公司基本面、投資者需求、市場承受能力、未來發展資金需求等因素確定發行價格。前 3 個月，小米的營業收入達到了人民幣 334 億元，淨利潤虧損了人民幣 70 億元，扣除非經常性損益後歸屬於母公司普通股股東的淨利潤為人民幣 10 億元。

在小米向證監會遞交了 CDR 發行申請之前，它已經通過了港交所的上市聆訊。市場預料小米最快於本月底啟動 H 股招股， 7 月中上旬掛牌。