[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/06/08 107/06/07 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.74000 12.43000 0.31000 2.49397 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.71000 13.40000 0.31000 2.31343 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.19000 7.03000 0.16000 2.27596 元大滬深300單日反向1倍基金 14.67000 14.35000 0.32000 2.22997 復華恒生單日反向一倍基金 8.03000 7.86000 0.17000 2.16285 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.96000 10.73000 0.23000 2.14352 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.76000 8.58000 0.18000 2.09790 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.17580 18.85870 0.31710 1.68145 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.88770 18.57620 0.31150 1.67688 摩根絕對日本基金 14.87000 14.67000 0.20000 1.36333 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.06000 28.67000 0.39000 1.36031 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.90000 17.68000 0.22000 1.24434 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.34730 37.89860 0.44870 1.18395 華頓全球黑鑽油源基金 6.09000 6.02000 0.07000 1.16279 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.96090 7.87080 0.09010 1.14474 瀚亞非洲基金-新臺幣 21.97000 21.73000 0.24000 1.10446 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 24.42000 24.16000 0.26000 1.07616 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.79000 13.65000 0.14000 1.02564 群益印度中小基金N-新臺幣 9.03000 8.94000 0.09000 1.00671 群益亞太中小基金 14.12000 13.98000 0.14000 1.00143 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.05300 9.95400 0.09900 0.99458 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.24000 5.19000 0.05000 0.96339 群益印度中小基金-新臺幣 15.80000 15.65000 0.15000 0.95847 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.27000 19.09000 0.18000 0.94290 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.58000 7.51000 0.07000 0.93209 群益印度中小基金-美元 14.17110 14.04100 0.13010 0.92657 群益印度中小基金N-美元 9.90800 9.81710 0.09090 0.92594 群益印度中小基金-人民幣 14.82670 14.69470 0.13200 0.89828 元大台灣50單日反向1倍基金 12.36000 12.25000 0.11000 0.89796 摩根新興日本基金 25.16000 24.94000 0.22000 0.88212 ---------------------------------------------------------------- ------------------------------------------