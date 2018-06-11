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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/06/08  107/06/07  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            12.74000   12.43000    0.31000    2.49397
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.71000   13.40000    0.31000    2.31343
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.19000    7.03000    0.16000    2.27596
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.67000   14.35000    0.32000    2.22997
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.03000    7.86000    0.17000    2.16285
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.96000   10.73000    0.23000    2.14352
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.76000    8.58000    0.18000    2.09790
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  19.17580   18.85870    0.31710    1.68145
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.88770   18.57620    0.31150    1.67688
摩根絕對日本基金                                                 14.87000   14.67000    0.20000    1.36333
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.06000   28.67000    0.39000    1.36031
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.90000   17.68000    0.22000    1.24434
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.34730   37.89860    0.44870    1.18395
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.09000    6.02000    0.07000    1.16279
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.96090    7.87080    0.09010    1.14474
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.97000   21.73000    0.24000    1.10446
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  24.42000   24.16000    0.26000    1.07616
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.79000   13.65000    0.14000    1.02564
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.03000    8.94000    0.09000    1.00671
群益亞太中小基金                                                 14.12000   13.98000    0.14000    1.00143
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.05300    9.95400    0.09900    0.99458
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.24000    5.19000    0.05000    0.96339
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.80000   15.65000    0.15000    0.95847
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.27000   19.09000    0.18000    0.94290
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.58000    7.51000    0.07000    0.93209
群益印度中小基金-美元                                            14.17110   14.04100    0.13010    0.92657
群益印度中小基金N-美元                                            9.90800    9.81710    0.09090    0.92594
群益印度中小基金-人民幣                                          14.82670   14.69470    0.13200    0.89828
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.36000   12.25000    0.11000    0.89796
摩根新興日本基金                                                 25.16000   24.94000    0.22000    0.88212
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