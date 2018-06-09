港股ADR反彈 騰訊(00700-HK)升回410元水平

港股ADR指數收報31,162點，升204點，升0.66%。美國國會議員要求調查Google及Twitter與華為、小米及騰訊(00700-HK)等中資企業在數據分享合作事宜，觸發資金拋售騰訊，騰訊昨日股價以426.6元低開，最終重挫3.3%，收報415元元。騰訊控股ADR反彈，收報420.54元，較港收市升5.54元。

中興事件剛和解，騰訊或又成為新一家遭美國政府盯上的中資科技企業，據美國《華爾街日報》報道，美國國會繼續打擊中國科技巨擘，有國會議員開始調查搜索引擎Google與騰訊、華為及小米的合作關係。其中，民主黨籍參議員馬克·沃納(Mark Warner)周四致信Google母企Alphabet及社群網站Twitter，向兩家公司索取Google與騰訊及小米分別達成的合作協議資料。宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，美國調查谷歌與騰訊關係實際影響不大，反而要留意官媒連續多日發炮批評電子遊戲。

其他藍籌股全線向上，匯豐控股(00005-HK)收報77.49元，較港收市升0.94元；港交所(00388-HK)收報261.58元，升1.58元。

內銀股靠穩，建設銀行(00939-HK)ADR收報8.11元，較港收市升0.03元；工商銀行(01398-HK)ADR收報6.6元，較港收市升0.01元；中人壽(02628-HK)ADR收報22.81元，升0.01元。

油價下跌，中海油(00883-HK)ADR收報13.24元，升0.04元；中石油(00857-HK)ADR收報6.6元，升0.05元；中石化(00386-HK)收報7.49元，升0.02元。

至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報71.89元，升0.39元；聯通(00762-HK)ADR收報10.41元，升0.09元；中電信(00728-HK)ADR收報3.72元，升0.02元。



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