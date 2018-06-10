AIT內湖新館將落成 周邊房市交易價止跌回穩

美國在台協會 (AIT) 內湖新館將於 12 日落成，9 月揭幕營運，周邊房市早已升溫，房仲業者統計新舊館周邊一公里近年房市變化，因受到房價修正的影響，舊館周邊從 2015 年每坪 91.9 萬元的均價，一路下滑至今年守在 8 字頭邊緣。

AIT 內湖新館周邊住宅交易從 2015 年的每坪 58.6 萬元，到 2016 年小幅修正 6% 至每坪 55.1 萬元，近兩年略為回升至 56.6 萬元，反映該新館進駐內湖的帶動作用。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐指出，AIT 現址在台北市信義路三段大安區核心，受到房市轉向影響，房價約有 1 成左右的修正，不過由於具備附中學區優勢，因此房價仍有撐；而內湖新館，因維安規格高，附近有內湖分局，因此居住安全指數高，且近捷運內湖站和大湖公園生活圈，CITYLINK 商場，整體環境優質，機能完整，是近年內湖房市亮點，受 AIT 遷址利多，不少名人藝人近年搶先卡位，另也吸引不少華僑和台商買盤。

AIT 最貴豪宅屬金湖路文心 AIT，因為坐落美國在台協會正對面，張旭嵐指出，此住宅有機會優先出租給 AIT 官員，住戶素質高，吸引不少信心買盤，2013 年創下當時內湖區最高單價的每坪 134.7 萬元，雖然隔年被樸山水澗頂樓的每坪 139.6 萬元超越，目前仍穩居內湖第二高價豪宅社區。

AIT 進駐內湖，不僅房市熱鬧，周邊商圈也在轉型中，台灣房屋內湖捷運 AIT 特許加盟店店東沈明朝表示，成功路四段和金湖路過去店面不乏修車廠或小吃等比較區域型態的業種，不過隨著 AIT 啟用在即，國際化人口入住，也吸引異國餐廳和國際精品進駐，尤其蔦屋書店開幕，更顯示整個住戶類型的轉變，和 AIT 帶來商業意義，對於區域房市有明顯帶動作用。

觀察內湖 AIT 新館近期周邊房市交易，不是集中在 5 年內新屋，就是 20 年以上公寓華夏，沈明朝表示，內湖屬於老社區，因此較多公寓產品，隨著內科的開發加上捷運貫通，房市逐漸熱絡，而 AIT 周邊產品以新成屋為主，包括輝煌四季、榮耀四季或文心吟釀，都是比較熱門的社區，不過單價多在每坪 75-90 萬之間，建議首購族可以到星雲街或文湖路，總價 2000 萬元以內還有不少兩房加車位的電梯大樓可選擇。