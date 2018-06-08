善樂國際(01660-HK)股份簡稱將改為「兆邦基地産」

善樂國際(01660-HK)公布，公司的正式註冊英文名稱由「SanrocInternationalHoldingsLimited」改為「ZhaobangjiPropertiesHoldingsLimited」及以「兆邦基地産控股有限公司」取代「善樂國際控股有限公司」作為公司的中文名稱已於2018年5月16日開始生效。註冊非香港公司更改名稱註冊證明書已由香港公司註冊處於2018年6月5日發出，確認根據香港法例第622章公司條例第16部於香港註冊公司的新名稱「ZhaobangjiPropertiesHoldingsLimited兆邦基地産控股有限公司」。

公司就股份於聯交所買賣的英文股份簡稱將由「SANROCINT’L」改為「ZHAOBANGJIPPT」，而公司的中文股份簡稱將由「善樂國際」改為「兆邦基地産」，自2018年6月13日上午九時正起生效。公司於聯交所的股份代號維持不變，仍為「1660」。

此外，公司之公司網址已由www.sanrochk.com更改為www.szzhaobangji.com，自2018年6月8日起生效。

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