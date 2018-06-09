美股盤中─高峰會前 貿易緊張升高 股市狹幅整理

美國股市週五中場狹幅整理，漲跌互見。G7 高峰會開幕，美國與主要貿易夥伴的緊張升高。

台北時間 23:55

道瓊工業平均指數上漲 5.88 點或 0.03% 至 25248.31。

Nasdaq 指數下跌 12.30 點或 0.17% 至 7622.77。

S&P 500 指數下跌 0.94 點或 0.03% 至 2769.53。

週五，川普總統與其他世界領袖將舉行高峰會。讓投資人謹慎的是，川普總統發布推文，指責法國與加拿大徵收高額關稅，製造非金融障礙。

先前，法國總統馬克宏告訴記者說：這位美國總統可能不在乎被孤立，我們也不在乎簽署六國聲明。

美國今日少有經濟數據公布，分析師說美國與其他國家的貿易擔憂，可能為股市帶來壓力。

週四，美國股市收盤錯綜。道瓊上漲，Nasdaq 則自記錄高點下滑，S&P 500 亦收低。

分析師說，昨日的小幅壓力，當能提醒投資人，股市不會直線上漲至新高點，尤其新興市場遭遇美元走強的壓力，且全球貿易爭議持續擴大。然而，企業減稅的利益，終將帶動股市突破前次高點。

科技股週五再度下跌，新興市場亦擴大週四的跌幅。MSCI 新興市場 ETF 下跌逾 0.5%，週四，該 ETF 已下跌 1.5%。