《天堂Ｍ》熱度稍緩 橘子5月營收力守10億元大關 為近6個月新低

遊戲營運商橘子集團 (6180-TW) 今 (8) 日公布 5 月合併營收 10.02 億元，受到人氣手遊《天堂Ｍ》熱度稍緩影響，營收月減 23.5%，年增 75.5%，為近 6 個月以來新低；前 5 個月累計營收 71.6 億元，較去年同期大增逾 1.12 倍。

橘子表示，旗下手遊鉅作《天堂Ｍ》5 月會員突破 500 萬人，除連續加開 2 組新伺服器外，也推出新系統與魔法娃娃，增添營運動能。至於新產品日系直軸射擊手遊《發射吧！少女！》積極啟動行銷宣傳，寫下上線 10 日下載量破萬的好成績。

橘子指出，樂點 (GASH)4 月底搭配《天堂 M》攻城戰推出的活動與攻城包開始展現效益，除挹注營收成長外，也帶動用戶數突破 115 萬人。橘子支付則是儲值功能繼國泰世華後，本月將開放台新銀行 ATM 的 QR CODE 儲值功能。

展望 6 月，橘子表示，為迎接暑假遊戲忘記，目前正籌備推出《天堂Ｍ》新職業「黑暗妖精」重大改版，並從 6 月起啟動系列玩家活動。此外，《新瑪奇》、《新楓之谷》、《跑跑卡丁車》等多款遊戲，也搶先於暑假來臨前，推出新改版計畫。除遊戲改版外，樂點 (GASH) 將推《天堂Ｍ》藍鑽禮包活動、橘子支付則配合《天堂Ｍ》活動贈送抵扣金，聯手提升 6 月及暑假營運動能。