可寧衛5月、前5月營收年增率雙雙逾四成 全年業績樂觀

受惠於廢棄物處理價格穩定調漲，可寧衛 (8422)5 月營收持續維持高檔表現，達 3.20 億元，月增 3.69%，年增 45.36%；累計 1-5 月營收 15.30 億元，年增 42.53%。可寧衛表示，今年業績狀況樂觀，全年度均可維持穩定表現。法人表示，可寧衛今年專案將分大小及施作時間，分批陸續進場，而在處理量部分，目前量與去年約略持平，惟處理價格皆維持穩定成長狀態，也推升前 5 月營收較去年同期成長逾四成。



而在獲利部分，由於可寧為今年回歸毛利率較高的掩埋事業，帶動第一季獲利達 4 億元，創五年來單季新高紀錄，毛利率也站上 68.95%，優於其他環保處理大廠。而在新跨入的焚化事業，法人則預估，最快將於今年年底挹注營收，待明年放大業績貢獻。