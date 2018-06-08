順藥納疼解授權東南亞市場2.5億元入袋 另將換股合併金樺

新藥廠順藥 (6535-TW) 表示，與台灣安美得簽署授權協議，將長效止痛針劑納疼解 (LT1001) 東協十國權利，授與安美得，授權合約總金額達 2.5 億元；另外也將以換股方式合併同屬晟德 (4123-TW) 集團的金樺 (6521-TW)。

順藥表示，根據與台灣安美得簽署的授權協議，此次授權範圍為東協十國，合約期限為 20 年，安美得取得在上述國家銷售、開發與商品化納疼解之權利，並負責取得各個國家藥品上市銷售許可證。

順藥表示，此次授權合約總金額可達 2.5 億元，除簽約金 (upfront Payment)1000 萬元外，順藥還可取得包括完成合約規定事項的里程碑款 (milestone payments)，以及在各國上市銷售後，一定比例的權利金 (royalty)。不過詳細里程碑款及權利金比例，礙於雙方合約，暫不揭露。

順藥總經理黃文英指出，近年來東南亞各國經濟成長相當可觀，也勢必帶動醫藥市場高度成長，雖然各國醫療環境條件不盡相同，但納疼解的藥物長效特性，預期在各個市場都具備推廣優勢。由於各國市場環境、法規發展條件不一，亟需有經驗與企圖心的合作伙伴協助推廣，希望已經在東南亞建立通路合作伙伴的安美得，能夠協助納疼解成功推廣到東南亞市場。

另外為了加速搶攻國際生物藥品的龐大商機，順藥表示，將透過換股方式，合併同集團的金樺生醫，順藥將成為合併後存續公司，金樺為消滅公司，合併後名稱為「順天醫藥生技股份有限公司」。

順藥表示，雙方議定換股比率為每 1 股金樺普通股換取順藥 0.775 股普通股，公司將一次發行新股予金樺之股東，合併後實收資本額約為 11.6 億元。此議案將在兩家公司於 7 月 27 日召開的股東臨時會中討論通過，並經主管機關核准後確定，合併基準日暫定為 10 月 31 日。