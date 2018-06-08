台股盤中大跌逾百點 分析師：10日線仍有支撐 下周挑戰11270點支撐

台股今 (8) 日遭遇高檔解套賣壓，受到國巨 (2327-TW) 及鴻海 (2317-TW) 失望性賣壓出籠影響，指數跌點達 128.77 點，分析師張陳浩指出，台股 10 日線仍有支撐，主力仍未撤出，下周將以被動元件股及蘋概股主攻部隊，繼續向上挑戰 11270 點的前波高點。

證券分析師黃漢成強調，台股多頭型態並未因今天大盤一根黑 K 棒而遭到破壞，預估台股在下周仍將持續震盪向上，主流類股在被動元件、二線光學股及 PCB 族群。

國泰證券證期顧問處協理簡伯儀則強調，今天台股走勢屬漲多拉回修正走勢，主要是因美國科技股拉回造成的心理層面影響，但本周台股集中市場周線仍然上漲 200 點並留 100 點上影線，相對亞洲區域股市，仍屬相對強勢格局，下周若能繼續補足成交動能，台股仍有上漲契機。

簡伯儀說，目前台股操作上以「不追高」為原則，類股上看好食品、紡織、汽車零組件類股，而在電子族群則是看好 LED 類股。

台股大盤加權股價指數今天早盤開盤在 11243.59 點，也是今天盤中的最高點，但造成今天大盤開出之後持續下殺的癥結，張陳浩點出，國巨 5 月營收高達 63.52 億元，年增率 151.01% ，但相對開盤卻以平盤開出，引起市場疑慮，調節賣壓也一路殺出，此外，鴻海在其 FII 在今天在大陸股市 IPO，但鴻海股價也僅以 91.3 元較昨日收盤上漲 0.1 元的平盤開出，同樣也造成失望性的賣壓一路湧出。

大立光 (3008-TW) 在中場過後也翻黑，更引爆市場另一波殺盤，也讓原本強勢的二線光學類股的漲幅為之收斂。

張陳浩指出，台股在面臨高點同時，今天呈現「近關情卻」的演出，以目前台股的籌碼面來看，尤其是以二線光學族群的今天亮麗表現來看，主力並沒有撤出台股市場，台股多頭走勢未遭破壞，10 日線仍有支撐，在下周仍將以被動元件類股及蘋概股主攻部隊，繼續向上挑戰 11270 點的前波高點。