中菲行股東會通過配發現金股利1.18元 展望未來營業額將持續成長

中菲行 (5609) 今(8)日召開股東常會，會中除承認去年財報，並決議通過每股配發現金股利 1.18 元。中菲行去年營收 175.33 億元，年增加 8.5%，稅後淨利為 2.06 億元，年減少 23.6%，每股盈餘為 1.67 元。中菲行表示，去年度持續依成長藍圖的兩大策略主軸，截至目前集團全球服務網路總數已超越 150 處；多元化服務產品由中菲行專注航空貨運承攬、得美行專注海運貨運承攬，聚焦集團雙品牌之經營優勢，配合多元運輸服務、全方位物流倉儲服務、貨物保險服務、進出口報關 / 報檢、中國內貿運輸、亞洲跨境陸運、中歐跨境鐵路和跨境電商等客制化服務，提昇服務能力與價值。



中菲行指出，2017 年最終結果是近十年來貨運運輸產業最好的一年，主要因素為美國市場景氣已經復甦帶動全球經貿的成長，尤其是歐洲和亞洲，因此也導致各航空公司、船公司都採取控制艙位並調漲價錢的策略。



展望 2018 年，全球經濟發展雖然有中美貿易戰的疑慮，全年或可延續 2017 年的榮景。中菲行仍將持續積極地在北美洲、歐洲、印度、中國大陸及東南亞進行業務拓展及投資，並依既定的全球營運方針與計畫，以『大中華經濟圈為母體市場』，運用組織力，以各地整合銷售和客服的戰鬥團隊開發新業務，持續爭取到多家跨國企業及跨境電商業務，展望未來整體營業額必能有所成長。

